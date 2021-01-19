Telegram может исчезнуть из App Store: в США на мессенджер подали в суд

Популярный мессенджер Telegram может исчезнуть из магазина приложений App Store. Малоизвестная американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала соответствующий иск в Окружной суд США Северной Калифорнии к корпорации Apple по причине того, что информация в Telegram является ненавистнического содержания и нарушает условия Apple по обслуживанию магазина приложений компании.

В компании истца убеждены, что Telegram нужно удалить из магазина компании, так как его руководство не смогло пресечь распространение сообщений экстремистского характера во время беспорядков в США 6 января в штате Капитолия.

Также известно, что Coalition for a Safer Web будет просить суд удалить Telegram из магазина Google Play.

Это не первый случай, когда репутация мессенджера оказывается под угрозой. Когда социальные сети развернули настоящие цифровые репрессии против президента Трампа и его сторонников, блокируя аккаунты, тогда во всем обвиняли Telegram.

Ранее сообщалось, что самым популярным по количеству скачиваний в мире является мессенджер Signal. Telegram находится на втором месте. В первую неделю января активная пользовательская база Telegram превысила 500 миллионов человек в месяц. Мессенджер WhatsApp в свою очередь признан самым небезопасным чат-приложением после того, как в начале января компания обновила условия пользования и политику конфиденциальности, обязав пользователей передавать личные данные компании Facebook.