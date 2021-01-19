Telegram может исчезнуть из App Store: в США на мессенджер подали в суд

Популярный мессенджер Telegram может исчезнуть из магазина приложений App Store. Малоизвестная американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала соответствующий иск в Окружной суд США Северной Калифорнии к корпорации Apple по причине того, что информация в Telegram является ненавистнического содержания и нарушает условия Apple по обслуживанию магазина приложений компании.

Telegram может исчезнуть из App Store: в США требуют удалить популярный мессенджер

В компании истца убеждены, что Telegram нужно удалить из магазина компании, так как его руководство не смогло пресечь распространение сообщений экстремистского характера во время беспорядков в США 6 января в штате Капитолия.

Также известно, что Coalition for a Safer Web будет просить суд удалить Telegram из магазина Google Play.

Telegram может исчезнуть из App Store: в США требуют удалить популярный мессенджер

Это не первый случай, когда репутация мессенджера оказывается под угрозой. Когда социальные сети развернули настоящие цифровые репрессии против президента Трампа и его сторонников, блокируя аккаунты, тогда во всем обвиняли Telegram.

Ранее сообщалось, что самым популярным по количеству скачиваний в мире является мессенджер Signal. Telegram находится на втором месте. В первую неделю января активная пользовательская база Telegram превысила 500 миллионов человек в месяц. Мессенджер WhatsApp в свою очередь признан самым небезопасным чат-приложением после того, как в начале января компания обновила условия пользования и политику конфиденциальности, обязав пользователей передавать личные данные компании Facebook.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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