Новостей.COM ⇒
2022-06-20
Telegram офіційно запустив платну підписку
Усі існуючі функції залишилися безкоштовними для всіх.
Telegram запустив платну підписку Premium© 3Dnews
Месенджер Telegram запустив платну підписку Premium. Як
Після оформлення платної підписки практично всі ліміти у Telegram збільшуються вдвічі. Так, передплатники зможуть завантажувати файли об'ємом до чотирьох гігабайт, завантажувати файли на максимальній швидкості, відправляти унікальні стікери та реакції, використовувати додаткові інструменти для керування чатами та отримувати інші переваги.
Фаїна Вауліна, ZN.ua