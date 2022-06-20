Telegram офіційно запустив платну підписку

Месенджер Telegram запустив платну підписку Premium. Як повідомляється в блозі месенджера, це дозволить підтримати подальший розвиток ресурсу та отримати доступ до додаткових функцій.

Після оформлення платної підписки практично всі ліміти у Telegram збільшуються вдвічі. Так, передплатники зможуть завантажувати файли об'ємом до чотирьох гігабайт, завантажувати файли на максимальній швидкості, відправляти унікальні стікери та реакції, використовувати додаткові інструменти для керування чатами та отримувати інші переваги.