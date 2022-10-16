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2022-10-16
Українці подали до боту «єВорог» майже п'ять тисяч повідомлень про колаборантів
Отримані дані перевіряють у СБУ.
До "єВорога" надійшло майже п'ять тисяч заяв про колаборантів© Міністерство цифрової трансформації
У чатбот «єВорог» надійшло 4782 заяви про колабораціоністів. Цю інформацію вже перевіряє Служба безпеки України,
«Державні зрадники перебувають не лише на окупованих територіях країни, а й на підконтрольних нашій державі. Вони всіляко допомагають ворогу нищити наші домівки, корегують вогонь, організовують референдуми, зливають дані, допомагають окупантам та агітують українців підтримувати Путіна», - йдеться у повідомленні.
Фаїна Вауліна, ZN.ua