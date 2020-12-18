Vodafone повышает стоимость тарифных планов

Компания Vodafone приступила к рассылке владельцам некоторых тарифных планов СМС-сообщений с предупреждением, что стоимость пользования услугами сотовой связи повышается. Кому и сколько придется платить больше?

Подарок к Новому году: Vodafone повышает стоимость тарифных планов

Сотовый оператор Vodafone Украина уже второй раз за 2020 год массово меняет стоимость тарифных планов. В канун новогодних праздников СМС «счастья» разослали владельцам так называемых припейд-тарифов Vodafone 4G Smart XS, S и M.

Для абонентов Vodafone Украина, которые используют «специальные» тарифы по предоплате «Vodafone 4G Smart XS», «Vodafone 4G Smart S» и «Vodafone 4G Smart M», повышение платы будет осуществлено 28 декабря 2020 г.

Тариф Vodafone 4G Smart XS подорожает на 10 гривен, с 35 до 45 гривен в месяц. Vodafone 4G Smart S меняется на Vodafone 4G Smart S+ в месяц обойдется на 20 грн дороже, с 65 до 85 гривен будет повышена стоимость предоплаты. Vodafone 4G Smart M обойдется абонентам в 130 грн в месяц (110 грн до этого момента).

Подарок к Новому году: Vodafone повышает стоимость тарифных планов

В сотовом операторе пояснили, что были вынуждены повысить абонплату за пользование указанными тарифными, поскольку выросли затраты компании на обслуживание и развитие сетей. В то же время, в Vodafone обещают, что данные тарифы все равно останутся самыми бюджетными.

«Из-за роста затрат на поддержку и развитие сети мы вынуждены пересмотреть стоимость услуг. Но тарифы останутся самыми дешевыми (или одними из самых дешевых) с таким наполнением» — рассказали в Vodafone.


Шевченко Лилия, Тудей

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