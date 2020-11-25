Представлен Moto E7 — смартфон за $130 с процессором MediaTek Helio G25 и камерой 48 Мп

Представлен Moto E7 — смартфон за $130 с процессором MediaTek Helio G25 и камерой 48 Мп

Официально анонсирован доступный смартфон Moto E7, в котором соседствуют аппаратная платформа MediaTek и операционная система Android 10. Продажи новинки на европейском рынке начнутся в декабре.

Устройство несёт на борту процессор Helio G25. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и модем LTE.

Дисплей с диагональю 6,5 дюйма обладает разрешением 1600 ? 720 точек — формат HD+. В небольшом вырезе в верхней части экрана находится 5-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,2.

Представлен Moto E7 — смартфон за 0 с процессором MediaTek Helio G25 и камерой 48 Мп

В состав двойной тыльной камеры входят 48-мегапиксельный основной блок с максимальной диафрагмой f/1,7 и вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор. Кроме того, сзади находится дактилоскопический сканер (интегрирован в логотип Moto).

Представлен Moto E7 — смартфон за 0 с процессором MediaTek Helio G25 и камерой 48 Мп

В арсенале смартфона — 2 Гбайт оперативной памяти, 32 Гбайт флеш-памяти, слот для карты microSD, адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11b/g/n, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Устройство получает питание от аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 164,9 ? 75,7 ? 8,9 мм, вес — 180 г.

Приобрести модель Moto E7 можно будет по ориентировочной цене 130 долларов США.

Представлен Moto E7 — смартфон за 0 с процессором MediaTek Helio G25 и камерой 48 Мп


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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