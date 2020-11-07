Защищённый смартфон Oukitel WP10 получил батарею на 8000 мА·ч и поддержку 5G

Китайская компания Oukitel анонсировала смартфон WP10, который по совокупности характеристик, как утверждается, на сегодняшний день не имеет аналогов на коммерческом рынке.

Аппарат заключён в корпус повышенной прочности, выполненный в соответствии со стандартами IP68 и MIL-STD-810G. Устройству не страшны удары, падения с полутораметровой высоты и погружения под воду на глубину до полутора метров.

Ещё одна особенность новинки — аккумулятор очень большой ёмкости, составляющей 8000 мА·ч. Заряда этой батареи хватит на два дня полноценного активного использования.

Наконец, реализована поддержка мобильных сетей пятого поколения. Соответствующую функциональность обеспечивает 5G-модем, интегрированный в восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 800. Заявленная скорость передачи данных в сотовых сетях может достигать 2,5 Гбит/с.

Смартфон наделён 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с небольшим отверстием для селфи-камеры. Четверная тыльная камера объединяет 48-мегапиксельный основной датчик, 13-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и пару 2-мегапиксельных сенсоров.

В продажу модель Oukitel WP10 поступит в ближайшее время. Цену, а также объём оперативной памяти и вместимость флеш-накопителя разработчик объявит позднее.



