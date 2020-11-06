СБУ просит Google и Apple запретить роSSийские приложения

Речь идет о приложениях компаний, в отношении которых в Украине введены санкции и которые обеспечивают доступ к запрещенным на территории Украины ресурсам или сервисам.

СБУ просит Google и Apple запретить роSSийские приложения
Фото: actualapple.com

Служба безопасности Украины (СБУ) ведет переговоры с компаниями Google и Apple о запрете мобильных приложений роSSийских компаний, оказавшихся под украинскими санкциями.

Об этом говорится в ответе ведомства на информационный запрос "Радио Свобода".

"По состоянию на сегодня продолжаются переговоры с компаниями Google и Apple относительно правовых путей прекращения реализации мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), и которые обеспечивают доступ к запрещенным на территории Украины ресурсам/сервисам", - говорится в ответе СБУ.

РоSSийские соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также сервисы Mail.Ru Group запрещены в Украине с 2017 года.

В сентябре представители "ВКонтакте" заявили о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины путем внесения изменений в код приложения.

15 сентября в СНБО напомнили, что приложение "ВКонтакте" собирает данные украинских пользователей для спецслужб РФ.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО возьмет на учет и будет проверять на распространение роSSийского контента украинских пользователей «ВКонтакте». Реализовать эту инициативу должны до конца февраля 2021 года.

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