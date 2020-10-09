Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A42 5G основан на Snapdragon 750G, но разрешение дисплея — только HD+

Samsung анонсировала свой самый доступный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения — Galaxy A42 5G — ещё в первых числах сентября. Однако до сих пор были известны только основные характеристики новинки. И только теперь компания раскрыла подробные спецификации модели.

Как уже было известно, Galaxy A42 5G получил 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Но, вопреки ожиданиям, разрешение экрана соответствует стандарту HD+, а не Full HD+.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора с двумя 2,2-ГГц и шестью 1,8-ГГц ядрами. Модель чипсета производитель не указал, но, исходя из частотных характеристик, можно предположить, что речь идёт о Qualcomm Snapdragon 750G. Первым смартфоном с этой однокристальной системой стал представленный в конце сентября, но ещё не поступивший в продажу, Xiaomi Mi 10T Lite.

В зависимости от модификации, Samsung Galaxy A42 5G оснащается 4, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, а вот объём встроенного флеш-накопителя во всех версиях составляет 128 Гбайт. Заявлена поддержка карт microSD вместимостью до 1 Тбайт.

Четверная тыльная камера состоит из основного (48 Мп, f/1,8), сверхширокоугольного (8 Мп, f/2,2) и макромодуля (5 Мп, f/2,4), а также датчика глубины (5 Мп, f/2,4). Фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе вверху дисплея и основана на 20-Мп сенсоре.

Источником питания смартфону служит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Штатное зарядное устройство обладает мощностью 15 Вт. Габариты Galaxy A42 5G — 75,9 ? 164,4 ? 8,6 мм, вес — 190 граммов. Аппарат представлен в трёх цветах — чёрном, белом и сером.



