Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A42 5G основан на Snapdragon 750G, но разрешение дисплея — только HD+

Samsung анонсировала свой самый доступный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения — Galaxy A42 5G — ещё в первых числах сентября. Однако до сих пор были известны только основные характеристики новинки. И только теперь компания раскрыла подробные спецификации модели.

Как уже было известно, Galaxy A42 5G получил 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Но, вопреки ожиданиям, разрешение экрана соответствует стандарту HD+, а не Full HD+.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора с двумя 2,2-ГГц и шестью 1,8-ГГц ядрами. Модель чипсета производитель не указал, но, исходя из частотных характеристик, можно предположить, что речь идёт о Qualcomm Snapdragon 750G. Первым смартфоном с этой однокристальной системой стал представленный в конце сентября, но ещё не поступивший в продажу, Xiaomi Mi 10T Lite.

В зависимости от модификации, Samsung Galaxy A42 5G оснащается 4, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, а вот объём встроенного флеш-накопителя во всех версиях составляет 128 Гбайт. Заявлена поддержка карт microSD вместимостью до 1 Тбайт.

Четверная тыльная камера состоит из основного (48 Мп, f/1,8), сверхширокоугольного (8 Мп, f/2,2) и макромодуля (5 Мп, f/2,4), а также датчика глубины (5 Мп, f/2,4). Фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе вверху дисплея и основана на 20-Мп сенсоре.

Источником питания смартфону служит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Штатное зарядное устройство обладает мощностью 15 Вт. Габариты Galaxy A42 5G — 75,9 ? 164,4 ? 8,6 мм, вес — 190 граммов. Аппарат представлен в трёх цветах — чёрном, белом и сером.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине появится суперскоростной интернет 5GВ Украине появится суперскоростной интернет 5G
OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razrOPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr
Apple запатентовала инновационную технологию экрана — самовосстановление от царапинApple запатентовала инновационную технологию экрана — самовосстановление от царапин
Гибкий Samsung Galaxy Z Fold 2 оказался довольно прочным, а его петли защищены от пылиГибкий Samsung Galaxy Z Fold 2 оказался довольно прочным, а его петли защищены от пыли
Huawei вынуждена выпустить новую версию Nova 7 SE на процессоре MediaTek вместо фирменного KirinHuawei вынуждена выпустить новую версию Nova 7 SE на процессоре MediaTek вместо фирменного Kirin
Блок рекламы


Похожие новости
Молодёжный смартфон Samsung Galaxy F41 оснащён 64-Мп камерой и батареей на 6000 мА·чМолодёжный смартфон Samsung Galaxy F41 оснащён 64-Мп камерой и батареей на 6000 мА·ч
В Samsung рассказали, когда появится 6GВ Samsung рассказали, когда появится 6G
LG подтвердила планы выпустить скручивающийся смартфон в начале 2021 года. Он получит дисплей BOELG подтвердила планы выпустить скручивающийся смартфон в начале 2021 года. Он получит дисплей BOE
OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razrOPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr
OPPO проектирует загадочный смартфон с дизайном в стиле Realme Narzo 20OPPO проектирует загадочный смартфон с дизайном в стиле Realme Narzo 20
Гибкий Samsung Galaxy Z Fold 2 оказался довольно прочным, а его петли защищены от пылиГибкий Samsung Galaxy Z Fold 2 оказался довольно прочным, а его петли защищены от пыли
Смартфон LG Wing 5G с поворотным экраном оценён в $999. Продажи начнутся 15 октябряСмартфон LG Wing 5G с поворотным экраном оценён в $999. Продажи начнутся 15 октября
HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружуHTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу
Смартфон Huawei Nova 8 Pro показался на живых фотоСмартфон Huawei Nova 8 Pro показался на живых фото
5G в каждый дом: Samsung представила компактную сотовую ячейку 5G для помещений5G в каждый дом: Samsung представила компактную сотовую ячейку 5G для помещений
Последние новости
Подгружаем последние новости