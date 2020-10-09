СБУ попросила Google и Apple заблокировать запрещенные роSSийские приложения

РоSSийские соцсети запрещены в Украине с 2017 года.

СБУ попросила Google и Apple заблокировать запрещенные роSSийские приложения
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины инициировала блокировку запрещенных роSSийских приложений на электронных площадках Google и Apple.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям "Google, LLC" и "Apple Inc." о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, в том числе роSSийских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции", - сказано в сообщении.

Кроме того, СБУ просит Министерство иностранных дел проинформировать иностранных партнеров, работающих на территории нашего государства, о соблюдении требований действующего законодательства.

РоSSийские соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также сервисы Mail.Ru Group запрещены в Украине с 2017 года.

В сентябре представители "ВКонтакте" заявили о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины путем внесения изменений в код приложения.

15 сентября в СНБО напомнили, что приложение "ВКонтакте" собирает данные украинских пользователей для спецслужб РФ.

Позднее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО возьмет на учет и будет проверять на распространение русского контента украинских пользователей «ВКонтакте».

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