СБУ попросила Google и Apple заблокировать запрещенные роSSийские приложения

РоSSийские соцсети запрещены в Украине с 2017 года.

Служба безопасности Украины инициировала блокировку запрещенных роSSийских приложений на электронных площадках Google и Apple .

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

"Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям " Google , LLC" и " Apple Inc." о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, в том числе роSSийских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции", - сказано в сообщении.

Кроме того, СБУ просит Министерство иностранных дел проинформировать иностранных партнеров, работающих на территории нашего государства, о соблюдении требований действующего законодательства.

РоSSийские соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также сервисы Mail.Ru Group запрещены в Украине с 2017 года.

В сентябре представители "ВКонтакте" заявили о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины путем внесения изменений в код приложения.

15 сентября в СНБО напомнили, что приложение "ВКонтакте" собирает данные украинских пользователей для спецслужб РФ .

Позднее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО возьмет на учет и будет проверять на распространение русского контента украинских пользователей «ВКонтакте».