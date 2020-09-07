Смартфон Moto G9 Plus предложит большой 6,81-дюймовый Full HD+ дисплей и квадрокамеру за $280

На сайте оператора связи Orange появилась информация о характеристиках смартфона среднего уровня Moto G9 Plus, который поступит в продажу по ориентировочной цене 280 долларов США .

Аппарат оборудован большим дисплеем с диагональю 6,81 дюйма. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2400 ? 1080 пикселей. В левом верхнем углу экрана имеется небольшое отверстие для фронтальной камеры с неназванным датчиком.

Сзади установлена четверная камера с 64-мегапиксельным основным сенсором, блоком с широкоугольной оптикой, макромодулем и датчиком глубины. Дактилоскопический сканер расположен в боковой части корпуса.

Модель применённого процессора не уточняется. Но известно, что он функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, приёмник навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки.

На смартфон установлена операционная система Android 10. Габариты составляют 169,98 ? 78,1 ? 9,69 мм, вес — 223 г.



