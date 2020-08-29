LG проектирует смартфон с гибким скручивающимся дисплеем

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании LG Electronics патент на «Устройство с гибким дисплеем» (Flexible display device). В документе описывается новый смартфон с вытягивающимся экраном.

Reuters

По задумке LG, гаджет получит гибкий сенсорный дисплей, который будет скручиваться внутри корпуса. Это позволит использовать аппарат в нескольких режимах, в том числе в виде небольшого планшета.

В обычном состоянии владелец будет иметь дело с традиционным смартфоном моноблочного типа. Вытянув же экран из корпуса, пользователь сможет увеличить полезную площадь панели примерно вдвое.

Отмечается, что гибкий дисплей может быть выполнен по технологии органических светодиодов (OLED) или электронной бумаги. В патенте описывается конструкция модуля, обеспечивающего возможность скручивания и вытягивания экрана.

Как можно видеть на иллюстрациях, для аппарата предусмотрено наличие симметричного порта USB Type-C. Кроме того, говорится о наличии инфракрасного приёмопередатчика.

Заявка на патент была направлена в сентябре прошлого года, а выдан документ в текущем месяце. О том, когда смартфон с описанной конструкцией может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.



