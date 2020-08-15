Смартфон Vivo Y20 одним из первых получит платформу Snapdragon 460

Китайская компания Vivo проектирует новый смартфон среднего уровня, который может поступить на коммерческий рынок под обозначением Y20, о чём сообщают интернет-источники.

Аппарат с именем Vivo Y20 впервые дебютировал ещё в 2013 году, получив процессор MediaTek MT6582 с четырьмя вычислительными ядрами, 1 Гбайт ОЗУ и 5,5-дюймовый экран HD. Теперь к выпуску готовится модель нового поколения, которая замечена на сертификационных сайтах под шифром V2027.

Устройство, как ожидается, станет одним из первых смартфонов на платформе Qualcomm Snapdragon 460. Несмотря на то, что это изделие дебютировало ещё в январе, коммерческие аппараты на его основе отсутствуют. Чип объединяет восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE .

Модель V2027 уже показалась в бенчмарке Geekbench. Тест говорит о наличии 4 Гбайт оперативной памяти. Устройство будет поставляться с операционной системой Funtouch OS на основе Android 10.

Таким образом, к выпуску готовится очередной доступный аппарат для мобильных сетей 4G/LTE. Скорее всего, в его оснащение войдут экран формата HD+ с отверстием или вырезом, а также камера с тремя или даже четырьмя оптическими модулями.



