Вторая попытка: Samsung показала гибкий смартфон Galaxy Z Fold 2 с более крупными экранами

Компания Samsung продемонстрировала второе поколение своего полноразмерного складного смартфона с довольно замысловатым названием Galaxy Z Fold 2. О телефоне мы уже немало слышали благодаря утечкам. И изменения по сравнению с оригиналом оказались довольно заметными. Например, расположенный на крышке дополнительный дисплей телефона теперь покрывает всю поверхность, а не только её часть, как в первом поколении.

Размер этого внешнего экрана Fold 2 составляет 6,2 дюйма. Диагональ же основного дисплея теперь достигает 7,6 дюймов — тоже больше, чем у первого Fold (7,3 дюйма). К сожалению, Samsung пока не стала комментировать характеристики и не назвала изменения, которые произошли внутри устройства.

Первая версия Fold была печально известна невысокой надёжностью. При закрытии гибкого дисплея образовывался воздушный зазор, через который пыль и частицы попадали внутрь. Когда телефон снова открывали, этот песок оставлял вмятины на экране или повреждал его. Более того, компания добавила защитный слой поверх дисплея, который для ничего не подозревающих пользователей выглядел как защитная плёнка. Когда первые рецензенты сняли эту плёнку, они вскоре узнали, что она является неотъемлемой частью дисплея, и снимать её нельзя.

Чтобы быстро решить проблему, Samsung отозвала тестовые образцы и несколько месяцев работала над исправлением ключевых проблем. Это включало и новые заглушки на концах петли, чтобы предотвратить опасное попадание грязи, и размещение концов плёнки под рамками устройства. Тем не менее, это не сняло вопросов о надёжности Fold: стресс-тесты показали, что петля не выдержит 200 000 открытий, которые изначально гарантировала Samsung.

Были и другие мелочи, которых не ждёшь от устройства стоимостью свыше 2 тысяч долларов. Камеры были размещены в большом вырезе, внешний экран был несуразным, в сложенном состоянии устройство было толстым и образовывало большую щель: смартфон не выглядел привлекательно.

Похоже, пластиковые вырезы, окружающие основной дисплей, ушли в прошлое, благодаря чему всё выглядит намного элегантнее. Samsung также потратила много времени на то, чтобы петли Galaxy Z Fold 2 выглядели лучше. В первом поколении механизм был весьма массивным, а этот кажется намного более совершенным — Samsung обещает, что он будет и более надёжным. К счастью проблема с камерой, похоже, тоже решена: теперь на основном дисплее она размещена в аккуратном круглом вырезе.

Если Samsung удалось решить сложное уравнение, возможно серия Note постепенно будет уходить в прошлое? В конце концов, главной особенностью серии Note были большие экраны и перо. Складные устройства вроде Fold 2 могут предложить ещё более массивные дисплеи, и в будущем смартфоны Note могут оказаться лишними.

Fold 2 доступен в чёрном, бронзовом цветовых исполнениях, а также в отделке Thom Browne. К сожалению, мы ничего не знаем о цене и характеристиках (хотя можно догадаться, что поддержка 5G присутствует). Samsung обещает, что мы узнаем больше о Fold 2 во время отдельного мероприятия в сентябре.



