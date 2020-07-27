Vodafone запустил в продажу еЅім

Vodafone запустил в продажу еЅім: главные преимущества виртуальных сим-карт

В понедельник, 27 июля, Vodafone запустил долгожданную продажу виртуальных SIM-карт на базе технологии eSIM. Это первый мобильный оператор в Украине, который постепенно отказывается от обычных SIM-карт в пользу электронных. Преимущества еЅІМ очевидны: такая карта не ломается, ее нельзя потерять, а объем памяти на ней в разы превышает объем обычной симки.

Чтобы начать пользоваться еSIM, нужно установить в современный гаджет микрочип, который загрузит цифровую SIM-карту путем сканирования QR-кода. Таким образом, абоненты Vodafone получают возможность приобрести или изменить SIM- карту не выходя из дома.

С еSIM вы сможете использовать в одном смартфоне несколько профилей – до 10 номеров (зависит от установок производителя). Также такая карточка намного безопаснее физической SIM- карты. В случае потери телефона, мошенники не будут иметь доступ к нему, а найти владельцу пропавший смартфон или планшет будет теперь намного проще. Использовать eSIM можно в устройствах без слотов для SIM-карт, что является еще одним преимуществом.

С сегодняшнего дня абоненты Vodafone уже смогут испытать eSIM в стартовом пакете с тарифом SuperNet Pro. Для пользователей других тарифных планов стоимость замены существующей SIM-карты на eSIM будет составлять 100 грн. Подключение eSIM новым абонентам также обойдется в 100 грн. Для подключения всего лишь необходимо оформить заказ в интернет-магазине Vodafone.

Ознакомьтесь с устройствами, которые в данный момент поддерживают eSIM:

  • iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX;
  • iPad 3rd generation, PRO, AIR, MINI 5; iPad 7th generation;
  • Samsung Fold, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip
  • Google Pixels 2, 3, 4;
  • Motorola RAZR;
  • Huawei P40;
  • Microsoft Surface Pro 5.

Ранее сообщалось, что два самых крупных мобильных операторов в Украине Vodafonе и Киевстар объединяются, чтобы совместными усилиями построить в Украине сеть 4G на «низкий» 900-х частотах.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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