OnePlus может выпустить ещё один «недорогой» смартфон, помимо модели Nord

OnePlus может выпустить ещё один «недорогой» смартфон, помимо модели Nord

21 июля состоится презентация долгожданного смартфона OnePlus Nord, ранее известного под названиями Lite и OnePlus Z. Между тем, как сообщают интернет-источники, OnePlus, вероятно, готовит к выпуску ещё один аппарат.

OnePlus Nord, по имеющимся данным, получит процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 8/12 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей, четверную тыльную камеру с основным датчиком на 48 или 64 млн пикселей и двойную фронтальную камеру. Стоить аппарат, как заявляет сама OnePlus, будет «меньше $500».

Ещё один готовящийся смартфон OnePlus фигурирует под кодовым обозначением BE2028. Информация о некоторых технических характеристиках устройства появилась в базе популярного бенчмарка Geekbench.

В загадочном смартфоне, как утверждается, задействован процессор Qualcomm Snapdragon 690, представленный менее месяца назад. В состав чипа входят восемь вычислительных ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

OnePlus может выпустить ещё один «недорогой» смартфон, помимо модели Nord

Данные Geekbench говорят о наличии 6 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы значится операционная система Android 10. Смартфон показал результат в 609 баллов в одноядерном тесте и 1728 баллов в многоядерном.

Таким образом, полагают наблюдатели, в ассортименте OnePlus может появиться ещё один «недорогой» смартфон. Цена такого аппарата может оказаться на уровне $300–350.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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