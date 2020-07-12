OnePlus может выпустить ещё один «недорогой» смартфон, помимо модели Nord

21 июля состоится презентация долгожданного смартфона OnePlus Nord, ранее известного под названиями Lite и OnePlus Z. Между тем, как сообщают интернет-источники, OnePlus, вероятно, готовит к выпуску ещё один аппарат.

OnePlus Nord, по имеющимся данным, получит процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 8/12 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей, четверную тыльную камеру с основным датчиком на 48 или 64 млн пикселей и двойную фронтальную камеру. Стоить аппарат, как заявляет сама OnePlus, будет «меньше $500».

Ещё один готовящийся смартфон OnePlus фигурирует под кодовым обозначением BE2028. Информация о некоторых технических характеристиках устройства появилась в базе популярного бенчмарка Geekbench.

В загадочном смартфоне, как утверждается, задействован процессор Qualcomm Snapdragon 690, представленный менее месяца назад. В состав чипа входят восемь вычислительных ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Данные Geekbench говорят о наличии 6 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы значится операционная система Android 10. Смартфон показал результат в 609 баллов в одноядерном тесте и 1728 баллов в многоядерном.

Таким образом, полагают наблюдатели, в ассортименте OnePlus может появиться ещё один «недорогой» смартфон. Цена такого аппарата может оказаться на уровне $300–350.



