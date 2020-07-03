Флагманский смартфон Sharp Aquos R5G выходит на международный рынок

Сегодня японская компания Sharp представила флагманский смартфон Aquos R5G в Тайвани. Эта презентация стала первой из ряда мероприятий, которые пройдут во многих регионах. Устройство было представлено в Японии в феврале этого года, а теперь производитель нацелился на глобальный рынок. Старт продаж смартфона за пределами родины состоится шестого июля.

Флагманский смартфон Sharp Aquos R5G выходит на международный рынок

gizmochina.com

Новый флагман, как и большинство устройств компании, выделяется в первую очередь своим уникальным дизайном. Дисплей смартфона имеет целых два выреза — в нижней и верхней частях 6,5-дюймового IPS-дисплея. Причём нижняя предназначена для размещения сканера отпечатков пальцев. Частота обновления экрана с разрешением QHD+ составляет 120 Гц. Дисплей имеет соотношение сторон 19,8:9 и прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6. Смартфон защищён по стандарту IP68 и весит 189 г.

Флагманский смартфон Sharp Aquos R5G выходит на международный рынок

gizmochina.com

Смартфон основан на чипе Qualcomm Snapdragon 865, работающем в связке с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Ёмкость встроенного накопителя стандарта UFS 3.0 составляет 256 Гбайт. Смартфон работает под управлением Android 10. На задней панели располагается тройная камера с двумя 12-Мп датчиками и одним 48-Мп. Там же размещён датчик ToF. Устройство способно записывать 8К-видео.

Ёмкость батареи Aquos R5G составляет 3730 мА·ч. Устройство будет доступно в чёрном и белом цветах по цене от $1187.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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