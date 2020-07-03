4G в метро. Связь уже есть на 9 станциях столичной подземки

4G-связь стала доступной еще на восьми станциях киевского метрополитена. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

4G в метро. Связь уже есть на 9 станциях столичной подземки

По его словам, развитие сети 4G сделало возможным заключение договора между операторами мобильной связи и Киевским метрополитеном. Операторы получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, к стандарту 4G.

Где работает 4G-связь

Теперь 4G-связь работает на девяти станциях киевского метро:

  • Академгородок
  • Житомирская
  • Святошин
  • Героев Днепра
  • Минск
  • Оболонь
  • Сирец
  • Дорогожичи
  • Лукьяновская.

Напомним

5 марта три оператора мобильной связи Украины «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell запустили 4G-интернет на первой станции киевского метрополитена — Академгородке.

12 марта Киевская городская рада приняла решение, которое позволяет мобильным операторам устанавливать передатчики для 4G интернета в метрополитене. Таким образом, 4G интернет в метро может появиться до конца 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
MediaTek представила «игровые» процессоры Helio G25 и G35 для доступных смартфоновMediaTek представила «игровые» процессоры Helio G25 и G35 для доступных смартфонов
Федеральная комиссия по связи США: Huawei и ZTE — угроза для национальной безопасностиФедеральная комиссия по связи США: Huawei и ZTE — угроза для национальной безопасности
Игрофон ASUS ROG Phone 3 5G со 144-Гц экраном и 16 Гбайт ОЗУ дебютирует 22 июляИгрофон ASUS ROG Phone 3 5G со 144-Гц экраном и 16 Гбайт ОЗУ дебютирует 22 июля
Смартфон Motorola One Fusion оснащён экраном HD+ и процессором Snapdragon 710Смартфон Motorola One Fusion оснащён экраном HD+ и процессором Snapdragon 710
США готовы даже приплачивать странам за отказ от 5G-оборудования HuaweiСША готовы даже приплачивать странам за отказ от 5G-оборудования Huawei
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине изменили правила пользования сотовой связьюВ Украине изменили правила пользования сотовой связью
МВД создало приложение «Штрафы ПДД». Есть карта камер и оплата штрафов онлайнМВД создало приложение «Штрафы ПДД». Есть карта камер и оплата штрафов онлайн
У Vodafone возникли проблемы с голосовой связьюУ Vodafone возникли проблемы с голосовой связью
Несмотря на санкции американского правительства, в смартфоне Huawei P40 есть произведённые в США деталиНесмотря на санкции американского правительства, в смартфоне Huawei P40 есть произведённые в США детали
Киевсовет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитенаКиевсовет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитена
На станции метро Киева "Академгородок" запустили 4GНа станции метро Киева "Академгородок" запустили 4G
В КГГА анонсировали запуск 4G на первых станциях метро уже веснойВ КГГА анонсировали запуск 4G на первых станциях метро уже весной
В метро Киева снова отложили запуск интернета 4GВ метро Киева снова отложили запуск интернета 4G
Заряжать смартфоны можно будет в радиусе 2 метров от зарядкиЗаряжать смартфоны можно будет в радиусе 2 метров от зарядки
Обновление iOS выводит из строя связь на iPhoneОбновление iOS выводит из строя связь на iPhone
Последние новости
Подгружаем последние новости