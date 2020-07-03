4G в метро. Связь уже есть на 9 станциях столичной подземки

4G-связь стала доступной еще на восьми станциях киевского метрополитена. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, развитие сети 4G сделало возможным заключение договора между операторами мобильной связи и Киевским метрополитеном. Операторы получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, к стандарту 4G.

Где работает 4G-связь

Теперь 4G-связь работает на девяти станциях киевского метро:

Академгородок

Житомирская

Святошин

Героев Днепра

Минск

Оболонь

Сирец

Дорогожичи

Лукьяновская.

Напомним

5 марта три оператора мобильной связи Украины «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell запустили 4G-интернет на первой станции киевского метрополитена — Академгородке.

12 марта Киевская городская рада приняла решение, которое позволяет мобильным операторам устанавливать передатчики для 4G интернета в метрополитене. Таким образом, 4G интернет в метро может появиться до конца 2020 года.