Vodafone повышает тарифы на 20% с 15 мая

С 15 мая Vodafone поднимает стоимость основных тарифных линеек на 20%. В пресс-службе оператора объяснили причины и сообщили, какие тарифные планы не подорожают.

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Причины повышения

В Vodafone назвали несколько причин для повышения тарифов.

Говорят, что с момента запуска тарифов выросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть. Соответственно, растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

Продолжается активное строительство новой инфраструктуры, чтобы обеспечить покрытие скоростного интернета там, где его раньше не было.

С начала карантина практически отсутствуют доходы от роуминга, которые раньше составляли существенную часть инвестиций в сеть.

В Vodafone также отметили, что, в отличие от других участников рынка, не пересматривали тарифы ни в конце прошлого года, ни в начале текущего.

Какие тарифы подорожают

С 15 мая 2020 изменятся условия тарифных линеек RED Extra (XS, XS-2, S, M, L) RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+.

С 27 мая 2020 года — меняются условия линеек Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice.

В среднем стоимость этих тарифов изменится на 20%. Детальную информацию об изменениях пользователи тарифов получат в сообщениях заблаговременно.

Какие тарифы сохранят

Неизменными остаются условия тарифной линейки Family. Этот тариф включает безлимитные звонки в сети + 60 минут на другие сети, безлимитный обмен сообщениями в Viber, WhatsApp, Skype, Telegram.

Также без изменений остается архивный тариф Light и Light+.