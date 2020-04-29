Смартфон Realme Narzo 10 показался в бенчмарке с чипом MediaTek Helio G80

В марте сообщалось, что китайская компания Realme готовит к выпуску смартфоны нового семейства Narzo. Теперь появилась информация об одном из представителей данной серии.

Речь идёт об аппарате Narzo 10: это устройство показалось в популярном бенчмарке Geekbench под кодовым обозначением RMX2042.

Тест говорит о том, что кремниевым «сердцем» новинки служит процессор MediaTek MT6769/VC. Вероятно, задействован чип Helio G80, который содержит два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель ARM Mali-G52 MC2.

Объём оперативной памяти указан в размере 4 Гбайт. Вероятно, будут выпущены и другие модификации новинки — скажем, с 3 или 6 Гбайт ОЗУ.

Смартфону Narzo 10 приписывают наличие 6,5-дюймового дисплея с вырезом для фронтальной камеры, а также четверной основной камеры в конфигурации 48 + 8 + 2 + 2 млн пикселей.

Аппарат будет предлагаться в версиях с флеш-накопителем вместимостью 64 и 128 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Программная платформа — операционная система Android 10.



