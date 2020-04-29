Смартфон Realme Narzo 10 показался в бенчмарке с чипом MediaTek Helio G80

Смартфон Realme Narzo 10 показался в бенчмарке с чипом MediaTek Helio G80

В марте сообщалось, что китайская компания Realme готовит к выпуску смартфоны нового семейства Narzo. Теперь появилась информация об одном из представителей данной серии.

Речь идёт об аппарате Narzo 10: это устройство показалось в популярном бенчмарке Geekbench под кодовым обозначением RMX2042.

Тест говорит о том, что кремниевым «сердцем» новинки служит процессор MediaTek MT6769/VC. Вероятно, задействован чип Helio G80, который содержит два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель ARM Mali-G52 MC2.

Объём оперативной памяти указан в размере 4 Гбайт. Вероятно, будут выпущены и другие модификации новинки — скажем, с 3 или 6 Гбайт ОЗУ.

Смартфон Realme Narzo 10 показался в бенчмарке с чипом MediaTek Helio G80

Смартфону Narzo 10 приписывают наличие 6,5-дюймового дисплея с вырезом для фронтальной камеры, а также четверной основной камеры в конфигурации 48 + 8 + 2 + 2 млн пикселей.

Аппарат будет предлагаться в версиях с флеш-накопителем вместимостью 64 и 128 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Программная платформа — операционная система Android 10.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone запускает электронные SIM-картыVodafone запускает электронные SIM-карты
Motorola Edge+ использует новую быструю память LPDDR5 производства MicronMotorola Edge+ использует новую быструю память LPDDR5 производства Micron
Hisense выпустила планшет Q5 с 10,5-дюймовым E-Ink дисплеем и Android 10Hisense выпустила планшет Q5 с 10,5-дюймовым E-Ink дисплеем и Android 10
Huawei оснастила детские смарт-часы 8 Гбайт флеш-памяти и поддержкой 4GHuawei оснастила детские смарт-часы 8 Гбайт флеш-памяти и поддержкой 4G
OPPO разрабатывает загадочный смартфон Reno GlowOPPO разрабатывает загадочный смартфон Reno Glow
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфонам серии Samsung Galaxy Note 20 приписывают наличие процессора Exynos 992Смартфонам серии Samsung Galaxy Note 20 приписывают наличие процессора Exynos 992
Смартфон OPPO A92 получит L-образную четверную камеруСмартфон OPPO A92 получит L-образную четверную камеру
Qualcomm представила технологию Quick Charge 3+ для смартфонов среднего классаQualcomm представила технологию Quick Charge 3+ для смартфонов среднего класса
Показался загадочный смартфон Realme с уникальным дизайномПоказался загадочный смартфон Realme с уникальным дизайном
Samsung разрабатывает первый смартфон с выдвижной фронтальной камеройSamsung разрабатывает первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой
OPPO разрабатывает загадочный смартфон Reno GlowOPPO разрабатывает загадочный смартфон Reno Glow
За первую минуту продаж серия смартфонов Honor 30 принесла $42 млнЗа первую минуту продаж серия смартфонов Honor 30 принесла $42 млн
5G-смартфон Sony Xperia 5 II красуется на рендерах5G-смартфон Sony Xperia 5 II красуется на рендерах
Рендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфонаРендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфона
Смартфон Oppo Find X2 Lite с чипом SD765, 8 Гбайт ОЗУ и аккумулятором на 4025 мА·ч оценён в €500Смартфон Oppo Find X2 Lite с чипом SD765, 8 Гбайт ОЗУ и аккумулятором на 4025 мА·ч оценён в €500
Последние новости
Подгружаем последние новости