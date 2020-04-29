Показался загадочный смартфон Realme с уникальным дизайном

В китайской социальной сети Weibo обнародованы «живые» фотографии таинственного смартфона Realme, который может быть официально представлен уже в текущем квартале.

Новинка выделяется уникальным дизайном тыльной панели. Её по вертикали пересекает полоса с закруглёнными частями в верхней и нижней областях (см. изображения).

В задней части корпуса нет видимого дактилоскопического сканера. Датчик отпечатков пальцев, вероятнее всего, будет интегрирован в область экрана. Характеристики дисплея пока не раскрываются.

Устройство получит тройную основную камеру с вертикальным расположением оптических элементов. Предусмотрена светодиодная вспышка.

Корпус загадочного смартфона Realme выполнен в стиле, напоминающем отделку из углеродного волокна. В верхней части отсутствуют какие-либо разъёмы.

Что касается технических характеристик новинки, то они пока остаются загадкой. Аппарат будет предлагаться в чёрном цвете. Цена или хотя бы позиционирование устройства пока, к сожалению, не уточняются.



