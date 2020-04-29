Samsung разрабатывает первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой

Samsung разрабатывает первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой

По сообщениям сетевых источников, Samsung работает над созданием первого смартфона с выдвижной фронтальной камерой. В прошлом году южнокорейская компания выпустила аппарат Galaxy A80, который имел сложный выдвижной механизм и поворотную камеру, а теперь речь идёт о более стандартном решении.

Компании приписывается намерение выпустить смартфон, фронтальная камера которого будет помещена в выдвижной блок, расположенный в верхней торцевой части корпуса. Аналогичное решение уже используется в устройствах разных производителей, благодаря чему они выпускают смартфоны, дисплеи которых лишены вырезов или отверстий.

Несмотря на то, что название будущего смартфона остаётся загадкой, предполагается, что он станет частью серии Galaxy A. Источник дополнил сообщение несколькими рендерами будущего смартфона, которые наглядно демонстрируют фронтальную камеру на основе одного сенсора, установленного в небольшой выдвижной модуль. Также предполагается, что новинка получит тройную основную камеру, которая помещена в вертикальный блок на тыльной стороне корпуса и дополняется светодиодной вспышкой. Здесь же нашлось место сканеру отпечатков пальцев.

Samsung разрабатывает первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой

На рендерах изображён смартфон с изогнутой по краям задней поверхностью, что также может говорить о его принадлежности к семейству Galaxy A. Предполагается, что аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей и будет иметь габариты 183,5 ? 77 ? 9,2 мм. На нижней торцевой поверхности расположен интерфейс USB Type-C, а также микрофон и динамик. Стоит отметить отсутствие стандартного 3,5-миллиметрового разъёма для подключения гарнитуры.

Источник предполагает, что новый аппарат Samsung будет анонсирован в ближайшие месяцы. Визуально он напоминает Xiaomi Redmi Note 8 Pro, а также некоторые модели Honor, OnePlus и других производителей, которые уже выпускают смартфоны с выдвижной фронтальной камерой. Это означает, что новинка Samsung столкнётся с жёсткой конкуренцией на рынке. Будет ли аппарат поддерживать работу в сетях связи пятого поколения (5G), пока неизвестно. Вероятнее всего, в ближайшее время о данном смартфоне появится больше информации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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