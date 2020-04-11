Google и Apple устроят слежку за больными Covid-19

Уже через несколько недель, в мае, компании намерены выпустить программный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие устройств на Android и iOS . Его смогут использовать приложения, создаваемые сейчас правительствами и медицинскими учреждениями в разных странах для выявления инфицированных коронавирусом и отслеживания их контактов.

В совместных планах Google и Apple на несколько месяцев вперед — создание трекинговой платформы, интегрированной в Android и iOS . Осуществлять сбор данных она будет посредством Bluetooth: устройства будут обмениваться идентификаторами, что позволит потом отследить и уведомить всех, с кем контактировал зараженный. Идентификаторы будут анонимными, и компании уверяют, что «защита данных, прозрачность и добровольность участия будут иметь главное значение при реализации этого проекта».



