Google и Apple устроят слежку за больными Covid-19

Google и Apple устроят слежку за больными Covid-19

Уже через несколько недель, в мае, компании намерены выпустить программный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие устройств на Android и iOS. Его смогут использовать приложения, создаваемые сейчас правительствами и медицинскими учреждениями в разных странах для выявления инфицированных коронавирусом и отслеживания их контактов.

В совместных планах Google и Apple на несколько месяцев вперед — создание трекинговой платформы, интегрированной в Android и iOS. Осуществлять сбор данных она будет посредством Bluetooth: устройства будут обмениваться идентификаторами, что позволит потом отследить и уведомить всех, с кем контактировал зараженный. Идентификаторы будут анонимными, и компании уверяют, что «защита данных, прозрачность и добровольность участия будут иметь главное значение при реализации этого проекта».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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