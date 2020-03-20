Vodafone во время карантина из-за коронавируса будет предоставлять услуги бесплатно

Vodafone будет предоставлять услуги бесплатно во время карантина

Vodafone, один из самых популярных мобильных операторов в Украине, на все время карантина, объявленного из-за коронавируса, предоставляет абонентам бесплатный доступ к услуге Online Pass. Об этом сообщается на официальном сайте Vodafone.

Благодаря такому решению компании абоненты Vodafone получат безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам — тем из них, которые находятся в списке наиболее популярных среди украинцев.

Vodafone обещает в течение ближайшего месяца предоставить своим абонентам безлимитный доступ к следующим соцсетям:

  • Facebook;
  • LinkedIn;
  • Twitter;
  • Pinterest.

Кроме того, все картинки и текстовые сообщения не будут тарифицироваться. Однако это не касается голосовой и видеосвязи. Речь идет о следующих приложениях:

  • Viber;
  • Telegram;
  • WhatsApp;
  • Skype;
  • Snapchat.

Для подключения услуги Online Pass абонентам Vodafone необходимо ввести следующую комбинацию: *316*1#. Услуга будет активна в течение 28 дней с момента подключения.

Напомним, также мобильный оператор Киевстар предложил своим абонентам ряд бесплатных услуг к полезным ресурсам. В частности, абонентам Киевстара не будут списывать минуты за звонки на “горячие линии” украинских министерств и государственных ведомств, а также мегабайты за доступ к некоторым веб-сайтов.


Оксана Житнюк, Тудей

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