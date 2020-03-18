Vodafone повысил стоимость популярных тарифов

Vodafone повысил стоимость популярных тарифов

Vodafone в течение марта вынужден повысить стоимость популярных тарифов для своих абонентов, в связи с повышением стоимости поддержки инфраструктуры. Количество услуг в тарифах, что подорожают, не увеличится, поэтому для абонентов Vodafone новость является далеко не приятной.

Речь идет о тарифных планах линейки Vodafone 4G Smart, подключиться к которым могли в свое время только те абоненты, кто получил специальное СМС-сообщение с приглашением.

До конца марта стоимость самого дешевого тарифного плана Vodafone 4G Smart XS вырастет с тридцати до тридцати пяти гривен в месяц. Тариф Vodafone 4G Smart S подорожает с пятидесяти до шестидесяти пяти гривен и абоненты получат приятный бонус — двести вместо ста звонков. Самый дорогой тариф из этой линейки Vodafone 4G Smart M, который раньше стоил девяносто гривен в месяц, будет стоить сто десять гривен. Пакет услуг по-прежнему будет включать в себя девять гигабайт интернета и триста минут звонков.

В течение карантина мобильный оператор Vodafone всячески поддерживает своих абонентов и предоставляет им бесплатный доступ к самым популярным мессенджерам и социальным сетям, а абонентам, которые находятся сейчас за границей, мобильный оператор присылает единоразово 100 гривен на мобильный счет. К услуге Online Pass можно подключиться по номеру *316*1#.

Напомним, Vodafone запустил новый выгодный тариф за 75 грн в месяц.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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