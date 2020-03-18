OPPO Reno3 4G: смартфон с 6,4" экраном FHD+ AMOLED и 44-Мп селфи-камерой

Дебютировал производительный смартфон OPPO Reno3 4G, уже доступный для предварительного заказа по ориентировочной цене 400 долларов США . Новинка будет поставляться с операционной системой ColorOS 7.0 на основе Android 10.

Основой аппарата стал процессор MediaTek Helio P90. Чип объединяет восемь вычислительных ядер — дуэт Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и секстет Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. В состав изделия входит ускоритель IMG PowerVR GM 9446.

Смартфон несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X RAM и флеш-накопитель UFS 2.1 вместимостью 128 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD.

Экран FHD+ AMOLED с диагональю 6,4 дюйма обладает разрешением 2400 ? 1080 точек. В небольшом вырезе в дисплее установлена 44-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,4.

Тыльная камера имеет четырёхкомпонентную конфигурацию. Это блоки с 48 млн (f/1,8), 13 млн (f/2,4), 8 млн (109?; f/2,2) и 2 млн (f/2,4) пикселей. Сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно в область экрана.

Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4025 мА·ч. Аппарат поддерживает работу в сетях 4G/LTE (модем 5G отсутствует).



