Nokia C2 Android Go Edition: смартфон с 5,7" экраном HD+

Nokia C2 Android Go Edition: смартфон с 5,7

Компания HMD Global анонсировала смартфон начального уровня Nokia C2 Android Go Edition, функционирующий под управлением операционной системы Android 9.0 (Pie) Go Edition.

Аппарат оборудован 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1520 ? 720 точек (формат HD+). Во фронтальной части установлена камера на основе 5-мегапиксельного датчика.

«Сердце» смартфона — неназванный процессор Unisoc с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте 1,4 ГГц. Объём оперативной памяти составляет только 1 Гбайт.

Устройство несёт на борту флеш-накопитель вместимостью 16 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 2800 мА·ч.

Nokia C2 Android Go Edition: смартфон с 5,7

В тыльной части установлена 5-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2. Габариты составляют 154,8 ? 75,59 ? 8,85 мм, вес — 161 г.

Среди прочего стоит упомянуть FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников. Предусмотрен разъём Micro-USB.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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