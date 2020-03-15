Смартфон Meizu 17 засветился на «живых» фото

Смартфон Meizu 17 засветился на «живых» фото

В Сети появились первые «живые» фото флагманского смартфона 17, анонс которого, как сообщила Meizu, состоится в следующем месяце. Выход нового смартфона приурочен к 17 годовщине со дня создания компании.

Фронтальная камера Meizu 17 размещена в отверстии в верхнем правом углу экрана. Ободок вокруг отверстия служит индикатором уровня заряда батареи устройства. Как видим, в данный момент заряд батареи составляет 80 % от всей ёмкости.

Смартфон Meizu 17 засветился на «живых» фото

Что касается тыльной панели, то несколько дней назад в Сети был опубликован рендер, свидетельствующий о том, что у Meizu 17 тройная камера с горизонтальным расположением модулей. Согласно слухам, камера построена на основном 108-Мп модуле и двух дополнительных сенсорах с разрешением 20 Мп. Судя по отсутствию на панели сканера отпечатков пальцев, он, скорее всего, размещён на лицевой панели под экраном.

По предварительным данным, новый смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Snapdragon 865 с графическим ускорителем Adreno 650, имеет на борту флеш-накопитель ёмкостью до 512 Гбайт, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 и модем 5G. Также сообщается, что смартфон получит дисплей с разрешением 2206 ? 1080 точек (Full HD+) и частотой обновления 90 Гц.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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