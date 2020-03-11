Vivo выпустила аппарат V19 и готовит загадочный смартфон на чипе Snapdragon 710

Китайская компания Vivo официально представила смартфон среднего уровня V19, слухи о подготовке которого на протяжении последнего времени ходили во Всемирной сети.

Аппарат оборудован 6,44-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ (2400 ? 1080 точек). В правом верхнем углу экрана предусмотрено отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры.

Тыльная камера получила четырёхкомпонентную конфигурацию. Она объединяет основной 48-мегапиксельный датчик Samsung GM1, блок с 8-мегапиксельным сенсором и ультраширокоугольной оптикой, а также пару 2-мегапиксельных датчиков.

Оснащение включает процессор Snapdragon 675, 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт или 256 Гбайт, слот microSD и порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч.

На смартфон установлена операционная система Funtouch OS 10 на базе Android 10. Цена начинается с 300 долларов США .

Между тем в базе Geekbench появилась информация о загадочном смартфоне Vivo 1933. Это устройство несёт на борту чип Snapdragon 710 (восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616) и 8 Гбайт оперативной памяти. Наблюдатели полагают, что к выпуску готовится новый аппарат на базе модели Vivo Z5x.



