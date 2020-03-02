OPPO Reno3 Pro: первый смартфон на платформе Mediatek Helio P95

Компания OPPO сегодня, 2 марта, официально представила производительный смартфон Reno3 Pro, оборудованный дисплеем Super AMOLED, четверной основной камерой и новейшим процессором разработки Mediatek.

Экран новинки имеет размер 6,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD+. В верхнем левом углу экрана имеется продолговатое отверстие для двойной фронтальной камеры. В её состав входят датчики с 44 млн и 2 млн пикселей. Непосредственно в область дисплея интегрирован дактилоскопический сканер.

Тыльная квадрокамера объединяет сенсоры на 64 млн, 13 млн (телефото-блок), 8 млн (ультраширокоугольная оптика) и 2 млн пикселей.

OPPO Reno3 Pro — это первый в мире смартфон на процессоре Helio P95. Чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель PowerVR GM 94446.

Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт или 256 Гбайт можно дополнить картой microSD. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4025 мА·ч с поддержкой быстрой 30-ваттной подзарядки VOOC Flash Charge 4.0.

На смартфон установлена операционная система ColorOS 7 на основе Android 10. Цена начинается с 415 долларов США .



