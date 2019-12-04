Смартфон Samsung Galaxy A51 показался на пресс-изображении

Смартфон Samsung Galaxy A51 показался на пресс-изображении

Интернет-источники опубликовали официальное изображение смартфона среднего уровня Galaxy A51, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.

Как можно видеть, аппарат получит дисплей с безрамочным дизайном. Размер панели якобы составит 6,5 дюйма по диагонали.

В верхней части экрана расположится небольшое отверстие для фронтальной камеры. Информации о её разрешении на данный момент, к сожалению, нет.

В тыльной части корпуса будет установлена многомодульная камера с 32-мегапиксельным основным датчиком, блоком с ультраширокоугольной оптикой, сенсором глубины и телефото-блоком.

Основой смартфона якобы послужит процессор Exynos 9611. Он содержит восемь вычислительных ядер — квартеты ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и 1,7 ГГц соответственно. Обработкой графики занят контроллер Mali-G72 MP3.

Смартфон Samsung Galaxy A51 показался на пресс-изображении

Среди других характеристик новинки называются 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт и аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Цена смартфона Samsung Galaxy A51, вероятнее всего, составит около 350 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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