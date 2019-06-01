Moto Z4: смартфон на Snapdragon 675 и чистом Android за $499

Motorola Mobility, дочерняя компания Lenovo, анонсировала смартфон среднего класса Moto Z4.

Moto Z4

Дисплей

Moto Z4 оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340?1080 пикселей и соотношением сторон 19:9. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. В дисплей интегрирован дактилоскопический сканер.

Moto Z4

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор Snapdragon 675 в тандеме с GPU Adreno 612 и 4 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 2 ТБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3600 мАч. Поддерживается быстрая зарядка TurboPower мощностью 15 Вт.

Moto Z4

Камеры

На задней панели Moto Z4 имеется 48-мегапиксельная (12 Мп с цветным фильтром Quad Bayer) основная камера Sony IMX586 с апертурой f/1.7. Камера оснащена оптической стабилизацией (OIS) и лазерным автофокусом. Поддерживается съёмка видео разрешением 4K Ultra HD (30 к/с). Среди возможностей новинки производитель отмечает режим съёмки в условиях недостаточного освещения One Vision.

Moto Z4

Разрешение селфи-камеры составляет 25 Мп (f/2.0), она поддерживает съёмку видео в разрешением 1080p (30 к/с).

Прочее

Также стоит отметить поддержку Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, NFC, наличие порта USB-C, 3,5 мм аудио-разъема и нанопокрытия P2i, защищающего устройство от брызг. В качестве ПО используется «чистая» версия Android 9 Pie. Габариты гаджета: 75 ? 158?7,35 мм, вес – 165 граммов.

Moto Z4
Moto Z4
Moto Z4
Moto Z4

Moto Z4 сохранил поддержку фирменных модулей расширения функциональности Moto Mods. Помимо этого, за $200 можно будет приобрести модуль Motorola 5G Moto Mod, обеспечивающий поддержку сетей 5G.

Доступность, цветовая палитра, цена

В продаже Moto Z4 появится с 6 июня. Смартфон доступен в двух цветовых вариантах: Flash Grey и Frost White. Стоимость новинки составляет $499, что довольно много за смартфон с далеко не топовыми характеристиками. Те, кто приобретет Moto Z4 в Best Buy или Amazon, получит в подарок бесплатную 360-градусную камеру Moto Mod.


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