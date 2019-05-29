Продажи смартфонов Huawei за I квартал 2019 года выросли, а Apple – упали

Исследовательская компания Gartner обнародовала результаты анализа рынка смартфонов за I квартал 2019 года. Как выяснилось, продажи Apple iPhone снизились практически на 10 миллионов единиц относительно аналогичного периода 2018 года.

Huawei vs Apple

В целом, продажи смартфонов упали на 2,7% относительно I квартала 2018 года, и на 8,65% относительно конца 2018 года. Лидером по продажам смартфонов осталась компания Samsung с 71,62 миллионами реализованных экземпляров. Затем следует Huawei с показателем 58,4 миллиона устройств и долей на рынке в 15,7%, против 40 миллионов и 10,5% в 2018 году соответственно.

Тройку лидеров замкнула Apple, доля которой за год упала на 4%, а продажи смартфонов iPhone – практически на 10 миллионов экземпляров до 44,57 миллионов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?
Трамп признал, что санкции с Huawei могут быть снятыТрамп признал, что санкции с Huawei могут быть сняты
«Vodafone Украина» закрыл возможность удаленно менять SIM-карту
5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти
Близится выход прочного смартфона Samsung Galaxy Xcover 5Близится выход прочного смартфона Samsung Galaxy Xcover 5
Блок рекламы


Похожие новости
Apple запатентовала гибкий iPhone, который выйдет в 2021 годуApple запатентовала гибкий iPhone, который выйдет в 2021 году
Samsung начала массовый выпуск чипов для смартфонов со 100-ваттной зарядкойSamsung начала массовый выпуск чипов для смартфонов со 100-ваттной зарядкой
Операционная система Huawei выйдет под названием Ark OSОперационная система Huawei выйдет под названием Ark OS
Huawei не покажет ОС Hongmeng в июнеHuawei не покажет ОС Hongmeng в июне
Аналитик рассказал о смартфонах Apple iPhone в 2019 и 2020 годовАналитик рассказал о смартфонах Apple iPhone в 2019 и 2020 годов
Apple пообещала предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлениямиApple пообещала предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлениями
Новые подробности про Apple iPhone 11 и iOS 13Новые подробности про Apple iPhone 11 и iOS 13
Трамп признал, что санкции с Huawei могут быть снятыТрамп признал, что санкции с Huawei могут быть сняты
iForum 2019. Анна Шахдинарян, Kantar: обзор аудитории мобильного интернетаiForum 2019. Анна Шахдинарян, Kantar: обзор аудитории мобильного интернета
Apple приглашает 3 июня на WWDC 2019Apple приглашает 3 июня на WWDC 2019
Последние новости
Подгружаем последние новости