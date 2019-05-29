Продажи смартфонов Huawei за I квартал 2019 года выросли, а Apple – упали

Исследовательская компания Gartner обнародовала результаты анализа рынка смартфонов за I квартал 2019 года. Как выяснилось, продажи Apple iPhone снизились практически на 10 миллионов единиц относительно аналогичного периода 2018 года.

В целом, продажи смартфонов упали на 2,7% относительно I квартала 2018 года, и на 8,65% относительно конца 2018 года. Лидером по продажам смартфонов осталась компания Samsung с 71,62 миллионами реализованных экземпляров. Затем следует Huawei с показателем 58,4 миллиона устройств и долей на рынке в 15,7%, против 40 миллионов и 10,5% в 2018 году соответственно.