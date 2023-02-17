Німеччина сигналізує про відмову від китайської Huawei

Берлін готується позбавити свої телекомунікаційні мережі залежності від Китаю, інформує ZN.ua.

Німеччина сигналізує про відмову від китайської Huawei

Провідні законодавці та політики ФРН закликають операторів зменшити свою залежність від китайського обладнання в поточних і майбутніх мережах. Це сталося після звіту, який показав, що оператори нещодавно закупили велику кількість обладнання 5G у китайських постачальників, і після багатьох років вагань Німеччини щодо введення обмежень на так званих "постачальників високого ризику". Цей термін, як пише Politiсo, натякає на позначення китайських виробників обладнання Huawei і ZTE.

Відхід від Huawei відповідає мінливому підходу до Китаю коаліційного уряду на чолі з канцлером Олафом Шольцем. У листопаді міністр економіки країни Роберт Хабек заявив, що країна прагне стати менш залежною від Китаю, вказавши на такі сектори, як телекомунікації та чіпи, як головні проблеми. Того ж місяця Хабек також офіційно заборонив китайським інвесторам купувати німецький завод по виробництву чіпсів.

Після того, як російське вторгнення в Україну виявило залежність Німеччини від авторитарних режимів у таких критичних секторах, як енергетика, Берлін тепер критично ставить під сумнів свою залежність і від китайських телекомунікаційних компаній.


Оксана Коваль, ZN.ua





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