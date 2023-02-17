Німеччина сигналізує про відмову від китайської Huawei

Провідні законодавці та політики ФРН закликають операторів зменшити свою залежність від китайського обладнання в поточних і майбутніх мережах. Це сталося після звіту, який показав, що оператори нещодавно закупили велику кількість обладнання 5G у китайських постачальників, і після багатьох років вагань Німеччини щодо введення обмежень на так званих "постачальників високого ризику". Цей термін, як пише Politiсo , натякає на позначення китайських виробників обладнання Huawei і ZTE .

Відхід від Huawei відповідає мінливому підходу до Китаю коаліційного уряду на чолі з канцлером Олафом Шольцем. У листопаді міністр економіки країни Роберт Хабек заявив, що країна прагне стати менш залежною від Китаю, вказавши на такі сектори, як телекомунікації та чіпи, як головні проблеми. Того ж місяця Хабек також офіційно заборонив китайським інвесторам купувати німецький завод по виробництву чіпсів.

Після того, як російське вторгнення в Україну виявило залежність Німеччини від авторитарних режимів у таких критичних секторах, як енергетика, Берлін тепер критично ставить під сумнів свою залежність і від китайських телекомунікаційних компаній.