Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro осуществляет отправку запросов, а возможно, и данных, на китайские правительственные серверы. Это происходит, даже если пользователь не подписан на какие-либо услуги Huawei . Такое заявление было опубликовано сегодня ресурсом OCWorkbench.

Ранее на странице компании ExploitWareLabs в сети Facebook появилось сообщение, в котором был представлен список DNS-запросов, которые делает P30 Pro без ведома пользователя. Наличие подобных запросов говорит о том, что потенциально смартфон может передавать конфиденциальные пользовательские данные на правительственные серверы Китая, оставляя владельца устройства в неведении.

Опубликованный список DNS-запросов говорит о том, что устройство обращается к адресу beian.gov.cn, который зарегистрирован Alibaba Cloud и находится под контролем Министерства общественной безопасности Поднебесной. Кроме того, зафиксировано частое обращение смартфона к china.com.cn, который зарегистрирован компанией EJEE Group и управляется Китайским информационным интернет-центром.

Компания ExploitWareLabs отмечает, что запросы к государственным серверам КНР отправлялись несмотря на то, что пользователь не включал каких-либо служб Huawei в смартфоне и не подписывался на услуги компании.



