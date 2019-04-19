ASUS ZenFone Live (L2) – бюджетный смартфон с градиентной окраской

ASUS представила новый бюджетный смартфон ZenFone Live (L2) с градиентной окраской, добавив страницу с новинкой на своем официальном сайте. Смартфон является наследником прошлогоднего ZenFone Live (L1).

Дизайн и дисплей

ASUS ZenFone Live (L2) выполнен в пластиковом корпусе с классическим рамочным дизайном. Смартфон по-прежнему оснащен 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9.

Аппаратная платформа

ASUS ZenFone Live (L2) построен на базе чипсетов Qualcomm Snapdragon 425 или более производительного Snapdragon 430, объем ОЗУ составляет 2 ГБ, а ПЗУ – 16 или 32 ГБ с возможностью расширения microSD-картами объёмом до 2 ТБ.

Камеры

Фотовозможности представлены 5-Мп фронтальной камерой со вспышкой и функцией распознавания лиц, которая является единственным способом биометрической аутентификации в связи с отсутствием сканера отпечатков пальцев. Основная камера ASUS ZenFone Live (L2) на базе Snapdragon 430 и 32 ГБ ПЗУ представлена 13-Мп сенсором с апертурой F/2,0 и фазовым автофокусом, а версии на Snapdragon 425 – 8-Мп сенсором.

Аккумулятор и автономность

Аккумулятор ёмкостью 3000 мАч обеспечивает до 9 часов автономной работы в режиме просмотра видео, до 4 дней при прослушивании музыки, до 18 часов интернет-серфинга через Wi-Fi и до 29 часов телефонных разговоров в 3G-сетях.

Порты и интерфейсы

Смартфон оснащен портом micro USB и 3,5-мм аудиоразъемом, двумя слотами для SIM-карт с поддержкой 4G-сетей, FM-приемником и датчиком освещенности, тогда как NFC отсутствует.

Операционная система

ASUS ZenFone Live (L2) работает под управлением полноценной ОС Android Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5, в отличие от ZenFone Live (L1), который работал на Android Go.

Габариты и цветовые вариации

Габариты ASUS ZenFone Live (L2) составляют 147,26?71,77?8,15 мм, а масса – 140 грамм. Новинка представлена в двух градиентных цветовых вариациях – Rocket Red и Cosmic Blue.

Сроки начала продаж и стоимость

Сроки начала продаж и стоимость ASUS ZenFone Live (L2) пока что не сообщаются.