Легендарная раскладушка Motorola Razr превратится в складной смартфон

Компания Lenovo пустила слух о разработке телефона Motorola Razr нового поколения – второй, по сути, версии легендарной раскладушки 2003 года. Мобильник этот, по факту, окажется смартфоном, но не простым, а с гибким экраном, вот только цена его никому не понравится.

По слухам, современный Motorola Razr оценивается в 1500 долларов США, по крайней мере, столько он будет стоить на момент старта продаж. Надо ли говорить, что при таком ценнике его продажи, в отличие от первой Motorola Razr, разошедшейся по миру миллионными копиями, будут стремиться к нулю? О смартфоне на данном этапе неизвестно вообще ничего, так что вполне может оказаться, что гибкий экран станет единственным его конкурентным преимуществом.

Анонс Motorola Razr ожидается ближе к лету текущего года, но точной даты на сегодняшний день нет. Напомним, кстати, что легендарную раскладушку уже пытались возродить сперва в 2011, а затем и в 2012 году, но попытки эти так и не увенчались успехом. Также в этом году выйдут гибкие телефоны как минимум от LG и Samsung, а затем и от других крупных брендов.

Максим Мишенев, MobileDevice


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