Рассекречен доступный смартфон Huawei Y7 (2019)

В сети появилась информация о недорогом смартфоне Huawei Y7 (2019), пока не представленном официально. Мобильник относится к базовому уровню и работает на процессоре Qualcomm 450.

Смартфон Huawei Y7 (2019) получил современный внешний вид – яркие цвета корпуса, тонкие рамки и круглый вырез под камеру и динамик вместо моноброви. Аппарат располагает 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти и стоит при этом 150 евро, плюс выйдет модель Pro с 4 Гб RAM и 64 Гб ROM, но ее цена пока что не разглашается. Huawei Y7 (2019) нацелен на конкуренцию с дешевыми мобильниками Xiaomi, иначе зачем ему батарея на 4000 мАч и двойная камера 13+2 Мп на тыльной панели. На рендере не видно, есть ли у смартфона сканер отпечатков пальцев сзади, но едва ли его станут переносить в экран, с учетом стоимости гаджета.

Дисплей в Huawei Y7 (2019) – это панель IPS с диагональю 6,2 дюйма и сравнительно высоким разрешением HD. Вырез в нем заняла 16-мегапиксельная фронталка с распознаванием лиц. Процессор в смартфоне восьмиядерный с частотой 1,8 ГГц, у него есть модем LTE. Huawei Y7 (2019) наделен парой слотов под Sim-карты, поддержкой накопителей microSD и ОС Android 9 Pie с прошивкой EMUI 9. Батарея заряжается по microUSB, то есть медленно.

Максим Мишенев, MobileDevice


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