Xiaomi Redmi 7: неанонсированный смартфон показался на изображениях

Сетевые источники обнародовали изображения и данные о характеристиках нового смартфона Xiaomi среднего уровня, который официально пока не представлен.

Речь идёт об аппарате Redmi 7. Если верить опубликованной информации, устройство получит 5,8-дюймовый дисплей формата FHD+ с каплевидным вырезом в верхней части. В нём расположится 8-мегапиксельная селфи-камера.

В левом верхнем углу на задней панели установлена сдвоенная камера с вертикально расположенными оптическими модулями. Она объединит 12-мегапиксельный датчик Sony IMX363 и дополнительный 5-мегапиксельный сенсор. Сзади также будет установлен дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

«Сердцем» смартфона, по слухам, послужит процессор Snapdragon 710. Чип объединяет восемь 64-битных вычислительных ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 616, движок искусственного интеллекта Artificial Intelligence (AI) Engine и модем Snapdragon X15 LTE со скоростью передачи данных до 800 Мбит/с.

Xiaomi якобы предложит версии Redmi 7 с 3, 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки.

Анонс новинки ожидается в начале следующего года.



