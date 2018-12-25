Анонсирован молодежный смартфон Xiaomi Mi Play

Состоялся анонс нового смартфона Xiaomi Mi Play, который не стал преемником Poco F1, но в то же время смог заинтересовать своими возможностями. Впрочем, если судить строго, то это абсолютно средний по своим возможностям аппарат, но при этом он очень дешевый.

В новом Xiaomi Mi Play вас ждет в первую очередь экран 5,84 дюйма Full HD+ с аккуратным вырезом, в котором стоит 8-мегапиксельная камера. Есть основная камера на 12+2 Мп, три градиентные расцветки корпуса (черный тоже в наличии, что важно), два слот под SIM-карту, порт USB-C для зарядки и, внимание, процессор от MediaTek. Да, здесь нет чипа от Qualcomm – только Helio P65 на восьми ядрах с частотой 2,3 ГГц, что и позволило сбить цену.

Мобильник снаряжен 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, у него есть модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и батарея 3000 мАч. Xiaomi Mi Play весит около 150 граммов при толщине чуть меньше 8 миллиметров, работает на Android 8.1 Oreo с прошивкой MIUI 10 и стоит всего лишь 160 долларов США. При этом это смартфон от крупного бренда, так что с качеством проблем не будет точно. Пока что Xiaomi Mi Play продается только в Поднебесной, о мировом релизе речи нет.

Максим Мишенев, MobileDevice


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