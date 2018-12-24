Смартфон Xiaomi Mi Play за $160 оснащён процессором MediaTek Helio P35
Китайская компания Xiaomi, как и было обещано, представила молодёжный смартфон Mi Play на базе операционной системы Android 8.1 (Oreo) с фирменной надстройкой MIUI 10.
Новинка оборудована 5,84-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2280 ? 1080 точек, соотношением сторон 19:9 и контрастностью 1500:1. В верхней части экрана имеется небольшой вырез — в нём располагается 8-мегапиксельная фронтальная камера.
Основная двойная камера объединяет 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,2 и дополнительный 2-мегапиксельный модуль. Реализована система фазовой автофокусировки.
«Сердце» аппарата — процессор MediaTek Helio P35, содержащий восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG GE8320 GPU. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-модуля eMMC 5.1 — 64 Гбайт.
В смартфоне реализована система Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD). Есть дактилоскопический сканер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C.
Габариты составляют 147,76 ? 71,89 ? 7,8 мм, вес — 150 граммов. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч.
Приобрести модель Xiaomi Mi Play можно будет по ориентировочной цене 160 долларов США.
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Mobile
24.12.2018 09:09