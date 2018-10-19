Lenovo K5 Pro: смартфон с двойной камерой и батареей на 4050 мАч за $187

На мероприятии в Китае компания Lenovo анонсировала бюджетный смартфон Lenovo K5 Pro. Несмотря на то, что новинка позиционируется как недорогая модель, её оснастили четырьмя камерами и мощным аккумулятором.

Lenovo K5 Pro

Lenovo K5 Pro получил 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160 ? 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, двойную основную камеру с модулями 16+5 Мп, двойную селфи-камеру с модулями 8+5 Мп и аккумулятор на 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Заявлена поддержка ИИ.

Производительность гаджета обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 636 в тандеме с 4/6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 64/128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ. Время автономной работы достигает 16 часов в режиме просмотра видео.

Lenovo K5 Pro

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n ), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, имеется порт USB Type-C и дактилоскопический сканер на задней панели. В качестве программного обеспечения используется Android 8.1 Oreo с оболочкой ZUI.

В продаже Lenovo K5 Pro появится с 25 октября. Новинка доступна в двух цветовых вариантах: черном и золотистом. Стоимость аппарата с 4+64 ГБ памяти составляет $143, версия с 6+64 ГБ продается по $158, а версия с 6+128 ГБ обойдется в $187.


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