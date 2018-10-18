Смартфон Poptel P10 не боится ни огня, ни холода

Poptel P10 – это смартфон 2018 года, в котором сочетаются одновременно и стильный современный дизайн, и актуальная аппаратная начинка, и достойная защита, притом не только от воды и пыли. Корпус данного смартфона имеет повышенную прочность и устойчивость к целому ряду внешних факторов – сломать его будет очень непросто.



Разработчики Poptel P10 тестировали его в самых непригодных для техники условиях и подвергали его различным повышенным нагрузкам. В частности, его замораживали, перегревали, роняли с большой высоты и топили на 2-метровой глубине, и он сохранил работоспособность – не каждый современный мобильник способен на такое. Но это еще не все: один из тестов включал использование автомобиля, который несколько раз проехался по Poptel P10.



Конечно, Poptel P10 получил повреждения, но совершенно незначительные и работать даже после таких издевательств не перестал. Во многом все это благодаря очень высококачественным материалам и не менее качественной сборке, в чем вы можете убедиться, посмотрев официальный ролик на YouTube. Cмартфон Poptel P10 уже доступен для заказа из Китая, и выписать его можно в официальном магазине Poptel на портале AliExpress. В настоящее время он доступен по приятной цене $184, и в каждый покупатель гарантированно получит один из следующих подарков: дополнительное защитное стекло, OTG-кабель, чехол или наушники. Характеристики P10 приведены ниже.

- экран 5,5 дюйма, HD;

- процессор MediaTek Helio P23;

- ОЗУ 4 Гб, ROM 64 Гб;

- батарея 3600 мАч;

- ОС Android 8 Oreo;

- фотокамеры 8 Мп спереди, 16 Мп сзади;

- защита от воды IP68, сканер отпечатков пальцев;