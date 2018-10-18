Kyocera KY-O1L – самый тонкий в мире смартфон размером с кредитку

Японский производитель электроники Kyocera представил тончайший телефон в мире – модель KY-O1L. Размер новинки аналогичен размерам кредитной карты, и составляют 91?55?5,3 мм, вес – 47 граммов.

KY-O1L обладает 2,8-дюймовым чёрно-белым дисплеем E–ink. Новинка поддерживает LTE и имеет веб-браузер. Ёмкость аккумулятора составляет 380 мАч. К сожалению, ни одной камеры в KY-O1L не предусмотрено. В качестве программного обеспечения используется Android с фирменной прошивкой.

В продаже Kyocera KY-O1L появится в ноябре текущего года. Стоимость самого тонкого смартфона составит $284.