Kyocera KY-O1L – самый тонкий в мире смартфон размером с кредитку

Японский производитель электроники Kyocera представил тончайший телефон в мире – модель KY-O1L. Размер новинки аналогичен размерам кредитной карты, и составляют 91?55?5,3 мм, вес – 47 граммов.

Kyocera KY-O1L

KY-O1L обладает 2,8-дюймовым чёрно-белым дисплеем E–ink. Новинка поддерживает LTE и имеет веб-браузер. Ёмкость аккумулятора составляет 380 мАч. К сожалению, ни одной камеры в KY-O1L не предусмотрено. В качестве программного обеспечения используется Android с фирменной прошивкой.

KY-O1L
KY-O1L

В продаже Kyocera KY-O1L появится в ноябре текущего года. Стоимость самого тонкого смартфона составит $284.


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