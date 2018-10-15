Смартфон Poptel P60 надежно защищен от воды и падений

Компания Poptel официально представила свой новейший смартфон P60, наделенный современными характеристиками и усиленным корпусом. Актуальная начинка упакована в прочную оболочку с металлической рамкой и брутальным мужским дизайном.

Poptel P60

Смартфон P60 получил все примочки, которые могут быть у аппарата 2018 года: распознавание лиц, NFC-модуль для бесконтактных платежей, мощную двойную камеру на тыльной панели с поддержкой искусственного интеллекта и современную операционную систему от Google. Кроме того, в нем содержится очень много памяти, как оперативной, так и постоянной, а его процессор от MediaTek щеголяет восемью вычислительными ядрами и минимальным энергопотреблением.

Poptel P60

Poptel P60 предложен в трех вариантах окраски – полностью черном, черном с зелеными и черном с оранжевыми акцентами. Его корпус имеет сертификаты соответствия стандартам безопасности IP67 и MIL-STD-810G, что позволяет ему не бояться падений с двухметровой высоты и пребывания под водой на метровой глубине до получаса. Ознакомиться с базовыми возможностями смартфона и его дизайном можно по видео на портале YouTube.

Poptel P60

Моноблок P60 пока не поступил в продажу – его релиз состоится немного позже, ближе к концу текущего года, и в дополнение к прочному герметичному корпусу производитель добавит ему еще и закаленное стекло Gorilla Glass, установлено поверх сенсорного экрана. Стоимость смартфона на данный момент не сообщается – ее производитель огласит ближе к моменту анонса. Известно лишь, что смартфон ориентирован на глобальный рынок, что выражается в поддержке сервисов Google и всех существующих сотовых сетей. Характеристики Poptel P60 представлены ниже.

- экран IPS, 5.7 дюйма, разрешение HD+;

- процессор MediaTek Helio P23;

- память 6 Гб RAM, 128 Гб ROM, microSD;

- основная фотокамера 16+5 Мп, режим замедленной съемки видео;

- прошивка Google Android 8.1 Oreo;

- LTE-модем, NFC-чип;

- два слота под SIM-карты, модули Bluetooth 4 и WI-FI 802.11ac;

- сканер отпечатков пальцев, распознавание лиц.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google выпустила приложение для обхода блокировокGoogle выпустила приложение для обхода блокировок
Xiaomi MI Band 3 зафиксировал пульс у рулона салфетокXiaomi MI Band 3 зафиксировал пульс у рулона салфеток
Honor 10 Premium: мощный смартфон с чипом Kirin 970 и 8 Гбайт ОЗУHonor 10 Premium: мощный смартфон с чипом Kirin 970 и 8 Гбайт ОЗУ
iPhone взломали с помощью зарядного устройстваiPhone взломали с помощью зарядного устройства
Игровой смартфон Razer Phone 2 представлен официально: Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и система охлажденияИгровой смартфон Razer Phone 2 представлен официально: Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и система охлаждения
Блок рекламы


Похожие новости
Palm выпустила смартфон на Android: скромный размер и характеристики, но высокая ценаPalm выпустила смартфон на Android: скромный размер и характеристики, но высокая цена
Huawei представила смартфоны Enjoy 9 Plus и Enjoy MAXHuawei представила смартфоны Enjoy 9 Plus и Enjoy MAX
Дизайн и характеристики смартфона Nokia 7.1 Plus (Nokia X7)Дизайн и характеристики смартфона Nokia 7.1 Plus (Nokia X7)
«Живые» фотографии раскрыли облик смартфона Samsung Galaxy A6s«Живые» фотографии раскрыли облик смартфона Samsung Galaxy A6s
Смартфон Vivo Z3 получит процессор Snapdragon 710 и технологию Dual TurboСмартфон Vivo Z3 получит процессор Snapdragon 710 и технологию Dual Turbo
Технология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфоновТехнология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфонов
Анонсирован смартфон начального уровня Honor 8CАнонсирован смартфон начального уровня Honor 8C
Microsoft разрабатывает гибкий смартфон SurfaceMicrosoft разрабатывает гибкий смартфон Surface
Игровой смартфон Razer Phone 2 представлен официально: Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и система охлажденияИгровой смартфон Razer Phone 2 представлен официально: Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и система охлаждения
Honor 10 Premium: мощный смартфон с чипом Kirin 970 и 8 Гбайт ОЗУHonor 10 Premium: мощный смартфон с чипом Kirin 970 и 8 Гбайт ОЗУ
Последние новости
Подгружаем последние новости