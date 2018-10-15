Смартфон Poptel P60 надежно защищен от воды и падений

Компания Poptel официально представила свой новейший смартфон P60, наделенный современными характеристиками и усиленным корпусом. Актуальная начинка упакована в прочную оболочку с металлической рамкой и брутальным мужским дизайном.



Смартфон P60 получил все примочки, которые могут быть у аппарата 2018 года: распознавание лиц, NFC-модуль для бесконтактных платежей, мощную двойную камеру на тыльной панели с поддержкой искусственного интеллекта и современную операционную систему от Google. Кроме того, в нем содержится очень много памяти, как оперативной, так и постоянной, а его процессор от MediaTek щеголяет восемью вычислительными ядрами и минимальным энергопотреблением.

Poptel P60 предложен в трех вариантах окраски – полностью черном, черном с зелеными и черном с оранжевыми акцентами. Его корпус имеет сертификаты соответствия стандартам безопасности IP67 и MIL-STD-810G, что позволяет ему не бояться падений с двухметровой высоты и пребывания под водой на метровой глубине до получаса. Ознакомиться с базовыми возможностями смартфона и его дизайном можно по видео на портале YouTube.

Моноблок P60 пока не поступил в продажу – его релиз состоится немного позже, ближе к концу текущего года, и в дополнение к прочному герметичному корпусу производитель добавит ему еще и закаленное стекло Gorilla Glass, установлено поверх сенсорного экрана. Стоимость смартфона на данный момент не сообщается – ее производитель огласит ближе к моменту анонса. Известно лишь, что смартфон ориентирован на глобальный рынок, что выражается в поддержке сервисов Google и всех существующих сотовых сетей. Характеристики Poptel P60 представлены ниже.

- экран IPS, 5.7 дюйма, разрешение HD+;

- процессор MediaTek Helio P23;

- память 6 Гб RAM, 128 Гб ROM, microSD;

- основная фотокамера 16+5 Мп, режим замедленной съемки видео;

- прошивка Google Android 8.1 Oreo;

- LTE-модем, NFC-чип;

- два слота под SIM-карты, модули Bluetooth 4 и WI-FI 802.11ac;

- сканер отпечатков пальцев, распознавание лиц.