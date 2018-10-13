Анонсирован смартфон начального уровня Honor 8C

Компания Huawei представила новый смартфон Honor 8C, отнесенный к начальному сегменту рынка. Гаджет порадует многих своей ценой, но на высокую производительность в данном случае рассчитывать все же не стоит.



Основу нового Honor 8C составил процессор Qualcomm 652 с восемью ядрами 1,8 ГГц и видеокартой Adreno 506, а экран смартфона представлен матрицей IPS с вырезом в стиле Apple , разрешением HD+, соотношением сторон 19:9 и неплохой диагональю 6,3 дюйма. ОЗУ у Honor 8C ровно 4 Гб, а вот встроенной памяти может быть 32 или 64 Гб на выбор, к которой можно докупить карту microSD до 256 Гб. Смартфон явно порадует отличной автономностью за счет батареи 4000 мАч, плюс у него есть оптимизированная ОС Android 8.1 Oreo с прошивкой EMUI 8.1.



Старт продаж Honor 8C состоится в очень скором будущем, но пока только в Поднебесной, где его можно будет купить за 160 или 200 долларов США в зависимости от выбранной комплектации. Доступные цвета корпуса – золотой, черный, синий и фиолетовый, без градиента. У Honor 8C есть фотокамеры 13+2 Мп сзади и 8 Мп спереди, все с искусственным интеллектом и записью Full HD роликов, два слота под SIM-карты и базовый набор модулей связи, в котором нет NFC .