Смартфон Honor V10 вскоре выйдет в версии с 8 Гбайт ОЗУ

Компания Huawei в ближайшие дни начнёт продажи новой модификации производительного смартфона Honor V10 (Honor View 10), о чём сообщают сетевые источники.

Названный аппарат дебютировал в конце прошлого года. Он получил дисплей FullView с соотношением сторон 18:9. Размер составляет 5,99 дюйма по диагонали, разрешение — 2160 ? 1080 точек (формат Full HD+). В арсенале устройства — сдвоенная основная камера с 16- и 20-Мп сенсорами. Фронтальная камера полагается на 13-мегапиксельный сенсор. В качестве электронного «мозга» используется фирменный процессор Huawei Kirin 970.

Изначально смартфон предлагался в трёх версиях. Младшая несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт. Две другие снабжены 6 Гбайт ОЗУ, а накопитель может хранить 64 или 128 Гбайт данных.

Новая модификация аппарата получит 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт. Цена пока не уточняется, но, вероятнее всего, она составит около 450 долларов США . Продажи стартуют уже 14 августа.

Нужно отметить, что Huawei сейчас находится на втором месте в списке ведущих производителей смартфонов, уступая только Samsung. Во втором квартале 2018 года, по оценкам IDC, Huawei поставила 54,2 млн аппаратов, заняв 15,8 % мирового рынка.



