Смартфон Honor V10 вскоре выйдет в версии с 8 Гбайт ОЗУ

Смартфон Honor V10 вскоре выйдет в версии с 8 Гбайт ОЗУ

Компания Huawei в ближайшие дни начнёт продажи новой модификации производительного смартфона Honor V10 (Honor View 10), о чём сообщают сетевые источники.

Названный аппарат дебютировал в конце прошлого года. Он получил дисплей FullView с соотношением сторон 18:9. Размер составляет 5,99 дюйма по диагонали, разрешение — 2160 ? 1080 точек (формат Full HD+). В арсенале устройства — сдвоенная основная камера с 16- и 20-Мп сенсорами. Фронтальная камера полагается на 13-мегапиксельный сенсор. В качестве электронного «мозга» используется фирменный процессор Huawei Kirin 970.

Изначально смартфон предлагался в трёх версиях. Младшая несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт. Две другие снабжены 6 Гбайт ОЗУ, а накопитель может хранить 64 или 128 Гбайт данных.

Смартфон Honor V10 вскоре выйдет в версии с 8 Гбайт ОЗУ

Новая модификация аппарата получит 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт. Цена пока не уточняется, но, вероятнее всего, она составит около 450 долларов США. Продажи стартуют уже 14 августа.

Нужно отметить, что Huawei сейчас находится на втором месте в списке ведущих производителей смартфонов, уступая только Samsung. Во втором квартале 2018 года, по оценкам IDC, Huawei поставила 54,2 млн аппаратов, заняв 15,8 % мирового рынка.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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