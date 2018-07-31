Xiaomi тестирует смартфон на процессоре Snapdragon 855

Компания Qualcomm в этом году представит свой новый процессор Snapdragon 855, который ляжет в основу всех топовых смартфонов 2019 года. Как выяснилось, чип уже существует в аппаратном виде, а не только на бумаге, и, более того, несколько его экземпляров уже выкуплены компанией Xiaomi.

Snapdragon 855

Сяоми уже приступила к тестированию прототипа смартфона на базе Snapdragon 855, и у нее есть все шансы первой в мире выпустить соответствующий гаджет на международный мобильный рынок. Она может обогнать Huawei и даже Samsung, не говоря уже о всяких там LG, Meizu и других потенциальных конкурентах. Сама Xiaomi на данный момент эту информацию не подтверждает, но, видя ее стремление стать первой в сегменте смартфонов, в подлинности сведений сомневаться не приходится.

Процессор Snapdragon 855 построен на современном 7-нанометровом техпроцессе и содержит восемь вычислительных ядер, два из которых – это высокопроизводительные Kryo от Qualcomm совершенно нового поколения. В CPU встроен модем 5G, которого тоже пока нет ни у кого, к тому же чип демонстрирует не только прирост производительности по сравнению с Snapdragon 845, но и снижение энергопотребления. Первые смартфоны на его основе могут выйти уже в этом году.

Максим Мишенев, MobileDevice


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