Смартфон Xiaomi Mi 8 SE с накопителем ёмкостью 128 Гбайт оценён в $340

Смартфон Xiaomi Mi 8 SE с накопителем ёмкостью 128 Гбайт оценён в $340

Компания Xiaomi выпустила новую модификацию смартфона Mi 8 SE, который дебютировал в конце мая вместе с флагманской моделью Mi 8.

Аппарат Mi 8 SE оснащён 5,88-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2244 ? 1080 точек и соотношением сторон 18,7:9. В верхней части экрана имеется вырез, в котором располагается 20-мегапиксельная фронтальная камера.

Применён процессор Qualcomm Snapdragon 710. В состав этого чипа входят восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Обработка графики — задача контроллера Adreno 616.

Смартфон располагает сдвоенной тыльной камерой на базе сенсоров с 12 и 5 млн пикселей, сканером отпечатков пальцев, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, приёмником GPS/ГЛОНАСС, портом USB Type-C. Габариты составляют 147,28 ? 73,09 ? 7,5 мм, вес — 164 грамма. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3120 мА·ч.

Изначально были представлены версии Mi 8 SE с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, оснащённые флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт. Цена — 280 и 310 долларов США соответственно.

Смартфон Xiaomi Mi 8 SE с накопителем ёмкостью 128 Гбайт оценён в 0

Теперь же Xiaomi анонсировала модификацию смартфона, наделённую 6 Гбайт ОЗУ и накопителем ёмкостью 128 Гбайт. Эта версия аппарата оценена в 340 долларов. Покупатели смогут выбирать между красным, синим, золотистым и тёмно-серым вариантами цветового исполнения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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