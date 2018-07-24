Смартфон Xiaomi Pocophone F1 станет самым доступным флагманом 2018 года

В сети опубликована предварительная стоимость загадочного смартфона Xiaomi Pocophone F1, на данный момент не анонсированного. Исходя из полученной информации, аппарат станет самым доступным флагманом 2018 года с процессором Qualcomm 845.



Помимо CPU, грядущему Xiaomi Pocophone F1 приписывают 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 гигабайтов, и купить его можно будет уже за 420 евро, причем валюта, в которой указана цена, явно намекает на глобальный релиз мобильника. Также в продажу поступит модификация с 256 Гб постоянной памяти, и всего за 460 евро, так что надо брать.



Пока сложно сказать, на чем Сяоми сэкономила, поскольку в смартфоне есть и NFC , и батарея 4000 мАч, и даже Android 8.1 Oreo на пару с MIUI 10, не говоря уже о хорошем экране Full HD+ на 6 дюймов по диагонали. Нельзя не отметить, что за те же 420 евро прямо сейчас из Китая можно выписать текущий флагман Xiaomi Mi 8, но у него за эти деньги будет 4 Гб оперативной памяти, тогда как Xiaomi Pocophone F1 предлагает все 6 гигабайтов. Вполне возможно, новый смартфон лишится хороших камер, но это пока что всего лишь предположение. Анонс Xiaomi Pocophone F1 ожидается в конце августа этого года.