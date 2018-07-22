Будущий смартфон Sony Xperia XZ3 позирует в защитных чехлах

Производитель аксессуаров для мобильных устройств Olixar, как сообщают сетевые источники, рассекретил защитные чехлы для ещё не представленного официально смартфона Sony Xperia XZ3. Изображения позволяют получить представление о дизайне новинки.

Видно, что в тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера. Её оптические блоки выстроены по вертикали; над ними размещена вспышка.

Под основной камерой на задней панели корпуса установлен дактилоскопический сканер для распознавания пользователей по отпечаткам пальцев. На боковой стороне можно заметить физические кнопки управления.

Экран, по слухам, имеет размер 5,7 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2160 ? 1080 точек. По другим данным, может быть применена панель с разрешением 2880 ? 1440 пикселей.

Основой послужит процессор Snapdragon 845, работающий в тандеме с 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя якобы составит 64 или 128 Гбайт.

Называется разрешение камер: 19 млн пикселей плюс 12 млн пикселей у основной и 13 млн пикселей у фронтальной.

Среди прочего упомянуты адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, модуль NFC , порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 3240 мА·ч.

Цена составит приблизительно 800–850 евро. Анонс ожидается на предстоящей выставке IFA 2018.



